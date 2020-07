Bayern II-Trainer: Schweinsteiger oder Seitz?

Noch ist der Wechsel von Sebastian Hoeneß zur TSG Hoffenheim noch gar nicht fix. Im Hintergrund schaut sich der FC Bayern aber bereits nach einem Nachfolger für den Trainer der 2. Mannschaft um. Die ‚Bild‘ nennt in diesem Zusammenhang Tobias Schweinsteiger und Holger Seitz als Kandidaten.

Schweinsteiger, Bruder von Weltmeister Bastian, spielte einst für die Münchner U23. Derzeit besitzt er noch einen Vertrag als Co-Trainer des Hamburger SV, für den 38-Jährigen steht der Fußballehrer-Lehrgang an. Entsprechend sei Nachwuchschef Seitz der aussichtsreichere Kandidat. Der 45-Jährige coachte die kleinen Bayern schon in der Saison 2018/19 und führte das Team zum Aufstieg in die dritte Liga. Dort wurde man unter Hoeneß auf Anhieb Meister.