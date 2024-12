Werder: Niemeyer skizziert den Transferplan

Werder Bremen steht ein ruhiges Transferfenster bevor. Wie Leiter Profifußball Peter Niemeyer gegenüber der ‚DeichStube‘ mitteilt, ist man mit dem aktuellen Kader am Osterdeich sehr zufrieden: „Wir versuchen sicherlich auch, immer unseren Kader besser zu machen, weshalb ich für keine unserer Positionen ausschließen will, dass noch etwas passiert. Aber angedacht ist da derzeit nichts. (…) Es ist so ein schönes Gefühl, nicht zu müssen, sondern zu können.“

Die Bremer liegen momentan auf dem siebten Platz der Bundesliga und können somit auf das internationale Geschäft schielen. Offenbar traut man an der Weser der aktuellen Mannschaft zu, in der Rückrunde ähnlich starke Leistungen abzuliefern.