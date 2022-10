Bericht: Bensebaini forciert Wechsel

Gegen Werder Bremen (1:5) Kreisklasse, eine Woche später gegen den 1. FC Köln (5:2) Weltklasse. Ramy Bensebaini lieferte in den vergangenen Wochen die gesamte Palette. Insgesamt hat sich der Linksverteidiger aber auf einem sehr hohen Niveau eingependelt. Technisch und körperlich zählt der 27-Jährige in der Bundesliga ohnehin zu den besten Vertretern seines Fachs.

Das Problem aus Sicht von Borussia Mönchengladbach: Bensebainis Vertrag läuft am Ende der Saison aus, und bislang macht der Algerier auch keine Anstalten zu verlängern. Im Gegenteil: Wie ‚Sky‘ berichtet, forciert Bensebaini sogar seinen Abschied. Der Spieler schiele auf eine Signing Fee im kommenden Sommer. Bedeutet: Der neue Verein, der sich den Linksfuß ablösefrei sichern kann, ist im Umkehrschluss in der Lage, Bensebaini eine nette Summe als Dankeschön für seine Unterschrift zu überweisen.

Bensebaini hat Karriereplan

„Ich bin in meiner Karriere immer den nächsten Schritt gegangen. Erst nach Belgien, dann nach Frankreich, zu einem besseren Klub innerhalb von Frankreich und schließlich in die Bundesliga zur Borussia. Es ging immer einen Schritt nach oben“, erklärte Bensebaini unlängst gegenüber dem ‚kicker‘. Mit Blick auf die Gerüchte der vergangenen Wochen fügte er an: „Alles große Vereine, aber ich habe keine Gespräche geführt. Ich konzentriere mich auf die Borussia.“

Interesse wurde zuletzt großen Teilen der europäischen Elite nachgesagt: Unter anderem dem AC und Inter Mailand sowie Juventus Turin und Paris St. Germain. Nach aktuellem Stand wäre es fast schon eine Überraschung, sollte die Borussia ihren Leistungsträger doch noch von einer Verlängerung überzeugen können.