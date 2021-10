Im Winter: Van de Beek zu Everton?

Der FC Everton könnte sich im Winter erneut um Donny van de Beek (24) von Manchester United bemühen. Toffees-Sportdirektor Marcel Brands will einen Vorstoß gegenüber dem niederländischen Rundfunksender ‚NOS‘ jedenfalls nicht ausschließen: „Man ist immer davon abhängig, ob ein Verein zur Kooperation bereit ist. Es ist Anfang Oktober, bei Verletzungen kann noch so viel passieren. United spielt in mehreren Wettbewerben, das ist jetzt schwer zu sagen.“

Bereits im Sommer versuchte Everton, van de Beek auszuleihen. „Wir hatten ihn auf der Liste […]“, verrät Brands. „Am Ende des Transferfensters bekam ich einen Anruf von Guido Albers, van de Beeks Agenten, dass er vielleicht doch verliehen wird. Aber das wurde in letzter Minute gestoppt.“ Bleibt der Mittelfeldspieler bis Januar weiter so beschäftigungslos wie bisher (drei Einsätze, 141 Spielminuten), könnten die Red Devils die Situation überdenken.