„Kaiserliches Bayern“: Die internationalen Stimmen zum Champions League-Finale

England

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Insel würdigt den deutschen Rekordmeister und dessen Trainer. Den Sieg in der Königsklasse nennt der ‚Telegraph‘ „Flicks Meisterwerk“. „Neymar in Tränen“, so die ‚Sun‘ kurz und knapp. „Das Tor von Kingsley Coman löst Neymars Tränen aus“, greift auch der ‚Daily Express‘ den Gemütszustand des brasilianischen Superstars nach Abpfiff auf. Der ‚Independent‘ rückt den Schützen des goldenen Tores in den Mittelpunkt: „Coman zeigte seinem ehemaligen Klub, dass sie falsch lagen.“

Spanien

Auch auf der iberischen Halbinsel zollen sie dem Triple-Sieger die verdiente Anerkennung. „Kaiserliches Bayern“, titelt die ‚Marca‘ über den „neuen König Europas“. Auch die ‚as‘ benutzt dieses Synonym und erkennt an, dass der deutsche Rekordmeister „derzeit unbezwingbar“ ist. „Bayern herrscht in Europa“, schlägt ‚El Pais‘ in dieselbe Kerbe. „Bayern versenkt PSG“, fasst die ‚Mundo Deportivo‘ zusammen, die in Neuer den „Garanten zwischen den Pfosten“ sieht. Bayern bestätigte seinen „Status als beste Fußballmannschaft der Welt“.

Frankreich

In der Grande Nation zielen die Schlagzeilen naturgemäß stärker auf den Verlierer und dessen prominentesten Spieler. „Untröstlich“, titelt die ‚L’Équipe‘ mit einem Bild des „enttäuschenden“ Neymar. Die Leistung von Manuel Neuer nennt Frankreichs größte Sportzeitung konträr dazu „kaiserlich“. „Neymar ist ausgelöscht“, so die martialischen Worte von ‚Le Parisien‘. ‚Ouest-France‘ zollt dem Sieger großen Respekt: „Paris hat gestern Abend das größte Spiel seiner Geschichte gespielt, aber die Deutschen waren die Stärksten.“ Von PSGs „zerbrochenen Traum“ schreibt ‚Le Figaro‘.

Italien

Zu guter Letzt ein Blick auf den Stiefel: Die ‚Gazzetta dello Sport‘ feiert „Bayerns Vorherrschaft“ in Fußball-Europa. „Die Haare von Coman und die Handschuhe von Neuer“ haben den Unterschied ausgemacht, resümiert Italiens größtes Sportblatt. „Die Bayern verspotten den Scheich“, so die launische Schlagzeile des ‚Corriere dello Sport‘.