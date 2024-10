Barça bekommt Konkurrenz bei David

Der FC Barcelona erhält Konkurrenz im Werben um Jonathan David. Wie die katalanische ‚Sport‘ berichtet, haben auch englische Schwergewichte wie der FC Liverpool und der FC Arsenal ein Auge auf den Kanadier geworfen.

Der Vertrag des 24-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus, demnach wäre er ablösefrei auf dem Markt. Der französische Champions League-Teilnehmer will unbedingt mit David verlängern, aktuell scheint der Offensivspezialist jedoch nicht die Absicht zu hegen, sein Arbeitspapier auszudehnen. In der laufenden Saison verbuchte der Mittelstürmer wettbewerbsübergreifend acht Tore und zwei Vorlagen in zwölf Spielen.