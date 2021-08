HSV: Johansson kommt zum Medizincheck

Der Hamburger SV bessert offenbar in Kürze auf der Torwartposition nach. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kommt Marko Johansson von Malmö FF am heutigen Mittwoch zum Medizincheck nach Hamburg. Dem Vernehmen nach zahlt der HSV für den schwedischen Schlussmann 600.000 Euro Ablöse plus Boni.

Bei den Rothosen wird der 22-Jährige den Zweikampf um die Nummer eins mit Daniel Heuer Fernandes (28) aufnehmen. Dem Bericht zufolge könnte Johansson bereits im Stadtderby gegen den FC St. Pauli am Freitag (18:30 Uhr) auf der Bank sitzen.