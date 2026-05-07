HSV-Leihe: So plant Grönbaek

Albert Grönbaek plant seine Zukunft über die aktuelle Leihe hinaus beim Hamburger SV. „Meine Karriere wurde hier in Hamburg wiederbelebt. Meine Freundin und ich lieben die Stadt und fühlen uns hier zu Hause. Ich würde mich freuen, wenn ich bleiben darf“, erklärt der dänische Spielgestalter bei ‚Bild‘.

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Grönbaek wurde Ende Januar von Stade Rennes ausgeliehen. Der HSV würde den 24-Jährigen gerne dauerhaft binden, die Kaufoption von fünf Millionen Euro wollen die Hamburger allerdings noch drücken. Begeistert hat Grönbaek vor allem Trainer Merlin Polzin: „Merlin hat seine großen Stärken im Vieraugengespräch. Er sieht stets den Menschen hinter dem Spieler. Das ist für mich sehr wichtig. Er pusht mich zu besseren Leistungen. Er gibt mir die Freiheiten auf dem Feld, das tut meinem Spiel gut.“