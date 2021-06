Drei Interessenten: Bundesliga-Gerüchte um Elyounoussi

Mohamed Elyounoussi könnte es im zweiten Anlauf in die Bundesliga ziehen. Laut der norwegischen Zeitung ‚Verdens Gang‘ zeigen der VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC Interesse am 26-jährigen Flügelspieler. Dessen Vertrag beim FC Southampton läuft noch bis 2023.

Der 32-fache norwegische Nationalspieler war bereits 2018 mit einem Transfer in die Bundesliga in Verbindung gebracht worden, entschied sich dann aber für die Saints. Seine erste Saison in der Premier League entpuppte sich jedoch schnell als Reinfall, Elyounoussi stand nur selten in der Startelf.

Es folgte eine zweijährige Leihe zu Celtic Glasgow, die nun im Sommer endet. Laut ‚Verdens Gang‘ möchte Southampton dem Flügelspieler grundsätzlich noch einmal die Chance geben, sich durchzusetzen, könnte aber über einen Verkauf nachdenken, wenn das Angebot stimmt. Eine weitere Leihe käme allerdings nicht in Frage.