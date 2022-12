Mbappé bekommt keinen roten Teppich | Spanische „Sünden“

Kein roter Teppich für Mbappé

Aus England kommen heute die ersten Kampfansagen Richtung Frankreich und das WM-Viertelfinale am Samstag (20 Uhr). Sowohl der ‚Daily Express‘ als auch der ‚Mirror‘ greifen Kyle Walkers Aussagen bezüglich seines möglichen direkten Gegenspielers Kylian Mbappé auf: „Er ist ein guter Spieler und in guter Form, aber ich werde nicht den roten Teppich für ihn ausrollen.“ Harry Maguire unterstreicht im ‚Mirror‘ den Willen der Three Lions: „Wir haben einen unerschütterlichen Glauben, dass wir die Weltmeisterschaft gewinnen werden.“

„Die Sünden der La Roja“

In Spanien sitzt der Stachel nach dem Aus im Achtelfinale gegen Marokko (0:3 n.E.) weiter tief. Ähnlich wie beim deutschen Team geht man bereits in die Analyse. So auch die ‚as‘, die in ihrer heutigen Ausgabe die „Sünden von La Roja“ thematisiert. Die ‚Mundo Deportivo‘ spricht von einem „zu bekämpfenden Dilemma“. Den ersten Schritt haben die Verantwortlichen gemacht: Luis Enrique ist nicht mehr länger Nationaltrainer. Sein Nachfolger wird Luis de la Fuente.

Milan will Nägel mit Köpfen machen

Beim Turnier in Katar zeigen zwei Spieler ansprechende Leistungen. Die Rede ist von Hakim Ziyech und Rafael Leão. Mit beiden beschäftig sich der AC Mailand. „Milan schlägt mit den Flügeln“, titelt die italienische ‚Gazzetta dello Sport‘. An Chelseas Ziyech sind die Mailänder schon länger interessiert. Nun berichtet das Blatt von einer Leihe mit Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro. Bei Leão geht es derweil um die anstehenden Gespräche über eine Vertragsverlängerung, die man auf Seiten der Rossoneri so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen möchte.