„Das ist ihm bewusst“: Rolfes geht von Diaby-Verbleib aus

Bayer Leverkusen plant mit Moussa Diaby für die nächste Saison. „Ich bin optimistisch und gehe davon aus, dass Moussa bei uns bleiben wird“, erklärte Simon Rolfes in einer Medienrunde, die anlässlich seiner Beförderung zum Geschäftsführer Sport von Bayer Leverkusen abgehalten wurde (zitiert via ‚bayer04.de‘).

Der 40-Jährige erklärte: „Mit der Champions League und auch einer eventuellen WM-Teilnahme stehen Moussa große Karriereschritte bevor. Dafür ist es wichtig, dass er in einer Mannschaft spielt, in der er eine zentrale Rolle einnimmt und das Vertrauen der Trainer und Verantwortlichen genießt.“

Rolfes deutet an, dass deshalb auch Diaby selbst einen Verbleib anstreben könnte: „Das ist ihm bewusst. Ich denke, Moussa ist bei Bayer 04 genau am richtigen Fleck.“ Der 22-jährige Franzose spielt seit 2019 unterm Bayer-Kreuz und gehört mittlerweile zu den Schlüsselspielern in der Offensive. In den vergangenen Wochen machte sich Diaby öffentlich über einen Abschied Gedanken. Glaubt man Rolfes, ist dieses Thema nun aber erst einmal vom Tisch.