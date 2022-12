Werder: Werner äußert sich zu Füllkrug-Gerüchten

Ole Werner plant in der Rückrunde mit Niclas Füllkrug. Der Übungsleiter sagte im Rahen einer Medienrunde, dass der Stürmer „bei uns (beim SV Werder Bremen, Anm. d. Red.) auch die Rückrunde antritt - ich plane mit ihm“. Dem 34-Jährigen zufolge sei es normal, dass Wechselgerüchte aufkommen, „wenn ein Spieler Leistung bringt, bei uns oder in der Nationalmannschaft“. Von einem möglichen Abschied möchte Werner jedenfalls nichts wissen: „Wie viel an den Spekulationen dran ist, sei mal dahingestellt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim SV Werder Bremen kommt Füllkrug in dieser Saison in 14 Bundesligapartien auf zwölf Torbeteiligungen (zehn Tore, zwei Vorlagen). Auch im Dress der deutschen Nationalmannschaft netzt der Bremer seit kurzem gerne und kommt auf drei Tore in vier Länderspielen. Zuletzt wurde dem FC Bayern Interesse an dem 1,89 Meter großen Angreifer nachgesagt.

Lese-Tipp

Werder: „Sehr positives Gespräch mit Zetterer“