Medien: Moura vor Spurs-Abschied

- Quelle: The Athletic

Die Wege von Lucas Moura und Tottenham Hotspur werden sich wohl im Sommer trennen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat sich der Premier League-Klub gegen eine Vertragsverlängerung mit dem 30-Jährigen entschieden. Damit läuft der Kontrakt nach der Spielzeit aus und der Brasilianer kommt ablösefrei auf den Markt.

Moura steht seit 2018 in Nordlondon unter Vertrag. In der laufenden Saison sammelte der Flügelspieler aber in elf Einsätzen lediglich 269 Pflichtspielminuten. Die Spurs würden sich gerne schon im Januar vom 35-fachen Nationalspieler trennen, dies lehne Moura aber mit Blick auf das zu erwartende Millionen-Handgeld, das ein möglicher neuer Arbeitgeber im Sommer zahlen würde, kategorisch ab.

