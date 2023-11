BVB: Von Haller keine Spur

Ob Sébastien Haller (29) am heutigen Samstag für Borussia Dortmund auflaufen kann, steht in den Sternen. Laut ‚Ruhr Nachrichten‘ fehlte der ivorische Stürmer am Donnerstag im Training und war auch am gestrigen Freitag beim Einzug ins Teamhotel nicht ausfindig zu machen.

Der Grund für Hallers Fehlen ist bislang nicht bekannt. Während der Torjäger für die Auswärtspartie gegen Borussia Mönchengladbach womöglich ausfällt, ist überraschend der vermeintlich aussortierte Rechtsverteidiger Thomas Meunier (32) wieder Teil des Kaders.