Eigentor, Altmeister & gerissener Mbappé: Frankreich holt Auftaktsieg

In der Düsseldorfer EM-Arena lieferten sich Top- und Geheimfavorit ein intensives Match. Kylian Mbappé (8.) und Christoph Baumgartner (36.) vergaben je eine Großchance, ansonsten bestimmten lange hart geführte Zweikämpfe das Bild. Bis in der 38. Minute Maximilian Wöber den Ball nach einer Mbappé-Flanke im eigenen Tor versenkte.

Recht früh in der zweiten Hälfte vergab Mbappé seine zweite Großchance (55.) – nach wie vor ist der Superstar ohne Treffer bei einer Europameisterschaft. Österreich wiederum spielte mit dem Mute der Verzweiflung nach vorne. Doch fehlte dem extrem engagierten Rangnick-Team letztlich die individuelle Qualität für den Ausgleich.

Torfolge

0:1 Eigentor (38.): Mbappé zieht auf der rechten Seite an Mwene vorbei in den Strafraum und flankt. Wöber hält den Kopf rein und von dort landet der Ball im eigenen Tor.

Spieler des Spiels: N’Golo Kanté

Völlig überraschend holte Didier Deschamps den Weltmeister von 2018 zur EM zurück in Frankreichs Team – nach fast zweijähriger Abwesenheit und trotz der Tatsache, dass Kanté mittlerweile in der sportlich zweitklassigen Saudi Pro League spielt. Doch der 33-jährige Altmeister belehrte alle Zweifler eines besseren, präsentierte sich topfit, war im Mittelfeld omnipräsent und passsicher. In dieser Verfassung nach wie vor unersetzbar.

Flop des Spiels: Maximilian Wöber

Der Gladbacher Innenverteidiger sah erst ganz früh Gelb für sein hartes Einsteigen gegen Dembélé und köpfte dann auch noch zur französischen Führung ins eigene Netz. Kurz nach Wiederanpfiff rempelte er Griezmann in die Bandenwerbung, der daraufhin am Kopf blutete und kurz mit Turban weiterspielen musste. Unter höchster Platzverweis-Gefahr wurde Wöber dann in der 59. Minute ausgewechselt.

Die Szene des Spiels: Kylian Mbappé

In der 87. Minute kollidierte Mbappé mit Kevin Danso und verletzte sich dabei an der Nase. Der französische Kapitän musste behandelt werden und das Feld verlassen – Österreich nutzte das für einen Spielerwechsel. Frankreich hingegen wurden bei dieser und auch der nächsten Unterbrechung Wechsel verwehrt. Trainer Deschamps brachte die Unterzahl völlig auf die Palme. Und Mbappé? Der beendete kurzerhand selbst seine Behandlung und setzte sich aufs Spielfeld. Die Konsequenzen daraus: Gelb für den Stürmer – aber auch endlich der längst geplante Doppelwechsel für Frankreich.