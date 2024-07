Statt England-Wechsel: Neumann soll bei 96 verlängern

Phil Neumann könnte Hannover 96 nun doch erhalten bleiben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der Innenverteidiger seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag verlängern. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden. Neumann fühle sich wohl am Maschsee und stehe einer Verlängerung offen gegenüber.

Noch vor wenigen Tagen stand ein Wechsel nach England im Raum. Birmingham City ist aber mit einer Offerte in Höhe von vier Millionen Euro in Hannover abgeblitzt. Zuvor hatte sich schon die US Lecce die Zähne ausgebissen. Bereits vor dem Birmingham-Angebot soll Hannover das Gespräch mit dem 27-Jährigen gesucht und eine Vertragsverlängerung in Aussicht gestellt haben.