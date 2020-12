Koke bekennt sich zu Atlético

Der spanische Mittelfeldspieler Koke kann sich vorstellen, bis zu seinem Karriereende für Atlético Madrid zu spielen. „Ich habe einen langfristigen Vertrag hier. Diesen will ich erfüllen und meine Karriere bei Atlético beenden. Aber es wird darauf ankommen, wie ich drauf bin und wie der Bedarf des Klubs ist“, sagt der Kapitän der Rojiblancos im Interview mit der ‚Marca‘. Bereits in der Vergangenheit hatte Koke stets betont, dass ein Vereinswechsel für ihn nicht infrage komme.

Dennoch ist sich der 28-Jährige auch der Unwägbarkeiten im Fußball bewusst: „Mein Traum ist es, meine Karriere hier zu beenden, aber wir wissen schon, wie der Fußball ist: Heute bist du hier und morgen an einem anderen Ort.“ Bereits seit der Jugend ist Koke für den spanischen Hauptstadtklub aktiv. Seit seinem Profidebüt in der Saison 2009/10 bestritt er insgesamt 474 Pflichtspiele für die Colchoneros. Sein aktuelles Arbeitspapier bindet ihn noch bis 2024 an den aktuellen Tabellenführer der spanischen Liga.