Übernimmt Cannavaro in Spanien?

Fabio Cannavaro könnte an die Seitenlinie zurückkehren. Wie ‚Relevo‘ berichtet, ist der 51-jährige Italiener ein konkretes Thema beim spanischen Zweitligisten Deportivo La Coruña. Cannavaro winke ein Vertrag bis 2026 und stehe der Aufgabe beim Tabellen-20. offen gegenüber.

Der ehemalige Innenverteidiger und Weltmeister von 2006, in Spanien einst für Real Madrid am Ball, trainierte bis zum vergangenen Juni Udinese Calcio. La Coruña sucht einen Erben für den am Montag gefeuerten Imanol Idiakez. Weitere Kandidaten sind Albert Celades und Luis García.