Monaco vor Köhn-Transfer

Philipp Köhn zieht es in die Ligue 1. Nach FT-Informationen steht der Torhüter vor einem Wechsel zur AS Monaco. Die Verhandlungen sind sowohl mit dem Spieler als auch mit RB Salzburg weit fortgeschritten. In Österreich steht Köhn bis 2025 unter Vertrag.

2018 war der Keeper von RB Leipzig zum Salzburger Schwesterklub gewechselt. In Monaco könnte Köhn auf Alexander Nübel folgen, der nach seiner Leihe im Fürstentum vorerst zum FC Bayern zurückgekehrt ist.

