Kalajdzic-Rückkehr: Die Anzeichen verdichten sich

Die Anzeichen verdichten sich, dass Sasa Kalajdzic im Januar in die Bundesliga zurückkehren wird. ‚Sport1‘ hatte am Mittwoch vom Interesse mehrerer Klubs aus Deutschlands Eliteklasse berichtet. Am gestrigen Donnerstag meldete die ‚Bild‘ dann, dass Eintracht Frankfurt intensiv an einer Leihe des zwei Meter großen Mittelstürmers arbeitet.

Zur Rückrunde soll Kalajdzic am Main aufschlagen. Die Wolverhampton Wanderers sind bereit, den Österreicher (19 Länderspiele) abzugeben, schließlich ist er beim Premier League-Klub nur Joker und belastet mit seinem Vertrag bis 2027 das Gehaltsbudget. Auch ‚Sky‘ berichtet nun, dass die SGE „großes Interesse“ an Kalajdzic hat. Problem für Frankfurt: Das gelte auch noch für einen weiteren, namentlich nicht genannten Bundesligisten.

Für Kalajdzic heißt das, dass sich die Spur in die Bundesliga konkretisiert. Dort spielte der heute 26-Jährige bereits 51 Mal für den VfB Stuttgart, erzielte 22 Tore und gab elf Assists. 2022 ging er für 18 Millionen Euro nach Wolverhampton. Dort ließ ihn der zweite Kreuzbandriss seiner Karriere seine Premierensaison beinahe komplett verpassen. Der Anschluss an die Stammelf gelang Kalajdzic seither nicht.