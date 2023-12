Kalajdzic: Die Spur führt zur Eintracht

So kurz vor dem Ende der Transferperiode musste Eintracht Frankfurt Randal Kolo Muani (25) im Sommer ersatzlos zu Paris St. Germain ziehen lassen. Die Hinrunde schlugen sich die Adler ohne nominellen Ersatz durch, wollen die Vakanz im Januar aber unbedingt beheben. Mindestens ein, besser zwei Torjäger sollen deshalb in den kommenden Wochen an den Main wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Rafiu Durosinmi (20/Viktoria Pilsen) ist Stürmer Nummer eins so gut wie verpflichtet. Nummer zwei könnte ein alter Bekannter aus der Bundesliga sein. ‚Bild‘ und ‚Sport Bild‘ zufolge arbeitet die Eintracht intensiv an einer Leihe von Sasa Kalajdzic (26). Der ehemalige Stuttgarter spielt bei den Wolverhampton Wanderers nach langer Verletzungspause nicht die gewünschte Rolle, kommt zumeist nur zu Kurzeinsätzen (13 Saisonspiele, drei Tore).

Lese-Tipp

Fast fix: Nächste Leihe für Silva

Wie vor einigen Tagen bereits Berater Sascha Empacher bestätigte, könnte Kalajdzic auch im Sinne seines Arbeitgebers Spielpraxis bei einem anderen Verein sammeln. Und die Chancen scheinen nicht schlecht zu stehen, dass es dabei auf Frankfurt hinausläuft. SGE-Sportvorstand Markus Krösche hatte den österreichischen Zweimetermann schon zu Leipziger Zeiten als Wunschspieler auf dem Zettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie zu alten Bundesliga-Zeiten?

Seinerzeit ging Kalajdzic noch im Trikot des VfB Stuttgart auf Torejagd und lehrte die Bundesliga-Verteidiger vor allem in der Saison 2020/21 das Fürchten. 16 Mal traf der Wiener allein in dieser Spielzeit, insgesamt 24 Mal in 60 Spielen mit dem Brustring. Sollte er bei der Eintracht an diese Form anknüpfen können, wäre Krösche und Co. mal wieder ein Coup gelungen.