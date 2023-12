Januar-Leihe: Ex-Stuttgarter Kalajdzic zurück in die Bundesliga?

Drei Jahre ist es her, dass Sasa Kalajdzic der Bundesliga seinen Stempel aufdrückte: 16 Tore erzielte er in der Saison 2020/21 für den VfB Stuttgart, sechs weitere bereitete er vor. Es folgte eine von Verletzungen geprägte Folgespielzeit und 2022 ein 18-Millionen-Transfer zu den Wolverhampton Wanderers.

Die Zeit in den englischen Midlands ist für Kalajdzic bislang geprägt von sportlichem Pech. In seinem ersten Einsatz für die Wolves zog sich der 26-jährige Sturmhüne einen Kreuzbandriss zu und verpasste die komplette Saison. Und auch seit seiner Rückkehr läuft es für den Österreicher nicht rund. Trainer Gary O’Neil lässt mit Matheus Cunha auf der Neun spielen – ein Edeltechniker anstelle des Kopfballmonsters. Schlechte Karten für Kalajdzic, der zuletzt nur über Kurzeinsätze zu Spielzeit kam.

Interesse aus Deutschland

Der zwei Meter große Angreifer könnte deshalb im Januar anderswo sein Glück versuchen. Laut ‚Sport1‘ denkt Wolverhampton darüber nach, Kalajdzic zu verleihen. Wohin es den Ex-Stuttgarter ziehen könnte, ist noch unklar, doch eine Bundesliga-Rückkehr ist möglich.

Dem Bericht zufolge zeigen mehrere Vereine aus Deutschlands erster Liga Interesse am Österreicher. Auch in der Premier League gebe es Klubs, die sich eine Verpflichtung des 19-fachen Nationalspielers vorstellen können. An die Wolves ist Kalajdzic noch bis 2027 gebunden.