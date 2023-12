Eintracht klärt Ablöse: Die Zahlen zum Durosinmi-Deal

Dem Transfer von Rafiu Durosinmi von Viktoria Pilsen zu Eintracht Frankfurt steht nichts mehr im Weg. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind sich beide Klubs grundsätzlich über die Ablösemodalitäten einig. Neun Millionen Euro fließen für den 20-jährigen Stürmer. Zuvor war in anderen Berichten von sieben bis acht Millionen die Rede.

In Frankfurt wird der junge Nigerianer einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Und das offenbar zeitnah. Laut ‚Bild‘ soll Durosinmi bereits beim Trainingsauftakt der Adler am 2. Januar anwesend sein. Auch Donny van de Beek, der auf Leihbasis von Manchester United kommt, soll mit an Bord sein.

Zwei Stürmer sollen kommen

Durosinmi ist mit einer Körpergröße von 1,92 Metern ein physischer Angreifer, der in der tschechischen Liga in diesem Jahr seine Treffsicherheit unter Beweis gestellt hat. Neun Tore und sechs Vorlagen stehen nach 19 Pflichtspiel-Einsätzen zu Buche. Seit Ende Oktober muss der Youngster mit einem Bänderriss im Knie jedoch pausieren. Fürs Eintracht-Trainingslager meldet er sich offenbar rechtzeitig fit.

Van de Beek und Durosinmi sollen nicht die letzten Neuzugänge sein, die im Januar in Frankfurt aufschlagen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, schauen sich die SGE-Verantwortlichen noch nach einem zweiten Neuner um.