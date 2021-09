„Armes Barça“ | United nur „dumme Jungs“

Barça kalt abgeduscht

Der FC Barcelona musste zum Champions League-Auftakt gegen die Bayern leiden. Die spanische Presse hat Mitleid mit den Blaugrana, die mit 0:3 unter die Räder kamen. „Armes Barça“, titelt die ‚Marca‘. Für die ‚Sport‘ sind die klaren Niederlagen in der Königsklasse mittlerweile „die traurige Realität“ in Barcelona. Die ‚Mundo Deportivo‘ erinnert sich an das 2:8 vor einem Jahr und schreibt in Hinblick auf die neuerliche Pleite vom „nächsten Bad“, das die Bayern dem spanischen Topklub verpasst haben. Man reiche den Katalanen ein Handtuch.

Die Premiere von MNM

Am heutigen Abend trifft Paris St. Germain auf den FC Brügge (21 Uhr). Es wird nicht nur der Auftakt der Gruppe A sein, sondern könnte gleichzeitig das Debüt für das neue Star-Trio im Angriff der Pariser bedeuten. Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé – kurz MNM. Laut ‚Le Parisien‘ ist der Hauptstadtklub mit diesen Stürmern Favorit auf den Champions League-Sieg. Doch es ist auch klar, dass die anderen Vereine „PSGs Kopf wollen“, so die Tageszeitung.

United trotz CR7 nur „dumme Jungs“

Das Spiel zwischen Manchester United und den Young Boys Bern lief zunächst ganz nach Plan für die Red Devils. Cristiano Ronaldo traf und bewies, dass ein Spieler mit seiner Qualität keine Anlaufzeit nach einem Vereinswechsel braucht. Die Rote Karte für Aaron Wan-Bissaka warf dann alle Pläne über den Haufen und die Schweizer drehten die Partie zum 2:1-Heimsieg. Der ‚Daily Mirror‘ geht mit United hart ins Gericht: „Dumme Jungs“, prangt in großen Lettern auf der Titelseite. Die ‚Daily Mail‘ macht Ole Gunnar Solskjaer Vorwürfe aufgrund der getätigten Spielerwechsel: „Ole: Sei nicht so schlampig“, lautet die Überschrift der scharfen Kritik.