VfB-Boss schießt gegen Anton

Alexander Wehrle vom VfB Stuttgart hat sein Unverständnis über den Wechsel von Waldemar Anton in Richtung Borussia Dortmund zum Ausdruck gebracht. „Überrascht waren wir alle von Waldemar Anton, dass ausgerechnet der Kapitän von Bord geht und woanders Champions League spielen will, die wir als Vizemeister auch erreicht haben“, stichelt der Aufsichtsratsvorsitzende gegenüber der ‚Sport Bild‘ und fügt an: „Aber grundsätzlich muss man immer mit Abgängen rechnen, Serhou Guirassy zum Beispiel war ja erwartbar.“

Mit Hiroki Ito ist den Schwaben ein dritter Leistungsträger aufgrund einer Ausstiegsklausel von der Fahne gegangen. Diese Optionen sollen in Zukunft begrenzt werden. Wehrle: „Als diese Verträge geschlossen wurden, waren wir in einer sportlich wie finanziell anderen Situation. Wir wollen diese Klauseln künftig so weit wie möglich vermeiden. Immer wird das sicher nicht möglich sein. Aber wir sind jetzt so stabil, dass wir es uns leisten können, Verträge auch mal auslaufen zu lassen.“