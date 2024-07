Schalke holt türkischen U-Nationalspieler

Der FC Schalke 04 hat sich die Dienste von Ayman Gulasi gesichert. Wie die Knappen offiziell mitteilen, wechselt der 18-Jährige nach seinem Aufenthalt in Australien bei der Bulls FC Academy in die Schalker Jugendabteilung Knappenschmiede.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der offensive Mittelfeldspieler feierte in der vergangenen Saison sein Debüt in der U19-Nationalmannschaft der Türkei. In seinen drei Einsätzen für den türkischen Nachwuchs erzielte Gulasi einen Treffer. „Ayman ist ein technisch und spielerisch starker Mittelfeldspieler. Er verfügt über ein gutes Tempo“, so S04-U19-Trainer Norbert Elbert über seinen neuen Schützling.