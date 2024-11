Kroos spricht über Trainer-Job

Toni Kroos verschwendet derzeit keinen ernsthaften Gedanken an eine zukünftige Trainerkarriere. „Aktuell nicht“, antwortet der ehemalige Mittelfeldakteur gegenüber dem ‚Focus‘ auf die Frage, ob er sich eine Profi-Trainerkarriere oder sogar eine Anstellung als Bundestrainer vorstellen könne.

Kroos erläutert: „Ich kann natürlich nicht sagen, ob das in zehn Jahren anders ist. Aber ich will nicht so schnell wieder in einen Rhythmus hineinkommen, den ich ganz bewusst verlassen habe: Von morgens bis abends eingebunden sein, viele Reisen, in Hotels schlafen – das ist das, was mich über die Jahre ermüdet hat.“ Im Sommer hing der 34-Jährige seine Fußballschuhe an den Nagel, die Heim-EM war das letzte Turnier seiner aktiven Karriere.