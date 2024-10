Nach einem Jahr: Gavi ist zurück

Mittelfeldspieler Gavi hat am Sonntagabend erstmals nach seiner schweren Knieverletzung und insgesamt 348 Tagen wieder bei einem Pflichtspiel mitgewirkt. Beim 5:1-Sieg des FC Barcelona über den FC Sevilla wechselte Hansi Flick das Top-Talent in der 83. Minute ein. Seine bislang letzte Partie hatte Gavi am 4. November 2023 bestritten, ehe er sich bei einem Länderspiel einen Kreuzbandriss zuzog und unter anderem den EM-Sieg mit Spanien verpasste.

„Ich bin sehr glücklich, nach so langer Zeit zurückzukehren, ich habe monatelang von diesem Moment geträumt“, sagte der 20-jährige Mittelfelspieler im Anschluss an das Spiel. Gavi betonte: „Das Schlimmste war, dass ich nicht bei der Mannschaft sein konnte. Es ist sehr schwierig geworden, die Spiele von außen zu verfolgen.“