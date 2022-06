Frankreich-Trio will Sissoko

Moussa Sissoko könnte in diesem Sommer in seine Heimat zurückkehren. Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato werben mehrere Klubs aus der Ligue 1 um den Mittelfeldspieler des FC Watford. Es handelt sich um Olympique Lyon, die AS Monaco und den FC Nantes.

Vor allem letztgenannter Klub aus der Bretagne macht sich Hoffnungen auf Sissokos Verpflichtung. Der Vertrag 71-fachen französischen Nationalspielers endet in einem Jahr. Gut möglich, dass er mit 32 Jahren die Premier League hinter sich lässt. Dort war Sissoko insgesamt neun Jahre am Ball, zunächst für Newcastle United, dann für Tottenham Hotspur und aktuell für Watford.