Cooper wird neuer Leicester-Trainer

Leicester City rüstet sich für die Rückkehr in die Premier League und verpflichtet Steve Cooper als neuen Trainer. Wie die Foxes offiziell bekanntgeben, unterschreibt der 44-Jährige einen Vertrag über drei Jahre. „Ich bin sehr aufgeregt und stolz darauf, zum Trainer der ersten Mannschaft von Leicester City ernannt zu werden. Dies ist ein fantastischer Verein mit einer großen Geschichte und leidenschaftlichen Fans. Ich freue mich darauf, mit einer so talentierten Mannschaft zu arbeiten, und ich freue mich auf die Herausforderung, unsere gemeinsamen Ziele in der Premier League zu erreichen“, so Cooper.

Cooper war nach seinem Aus bei Nottingham Forest im Dezember 2023 vereinslos. LCFC-Präsident Aiyawatt Srivaddhanaprabha lobt: „Als Führungspersönlichkeit ist er in der Lage, auf der starken Beziehung aufzubauen, die zwischen unseren Fans und unserer Mannschaft entstanden ist. Dieses Band wird für den Wiederaufstieg des Vereins in die Premier League von entscheidender Bedeutung sein.“