Darmstadt holt Leipold

Der SV Darmstadt verstärkt sich mit André Leipold von Wacker Burghausen. Beim Zweitligisten unterzeichnet der Angreifer ein Arbeitspapier bis 2025. In der Regionalliga Süd gelangen Leipold in der laufenden Saison neun Tore und zwei Vorlagen in 22 Spielen.

Die Hessen setzten sich im Werben um den 20-Jährigen gegen einige Konkurrenten durch. „Wir freuen uns sehr, dass sich André trotz anderer Optionen für uns entschieden hat und wir einen weiteren hungrigen Spieler in unserem Kader begrüßen können“, erklärt Sportdirektor Carsten Wehlmann.