Bayer bewegt sich: Tah-Wechsel rückt näher

Zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern herrschte in den vergangenen Tagen Eiszeit. Im Werben um Jonathan Tah stieß der deutsche Rekordmeister beim amtierenden deutschen Meister auf taube Ohren. Nun kommt allerdings Bewegung in die Sache.

Von den ursprünglich geforderten 40 Millionen Euro soll Bayer inzwischen abgerückt sein, berichtet ‚Sky‘. Die Bayern sollen zuletzt 20 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni geboten haben, die Rheinländer stellen sich eine höhere Summe vor. Dem TV-Sender zufolge ist eine Einigung im Bereich von 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen realistisch.

Zwischen Bayern und Tah ist alles geklärt. Einzige Voraussetzung für eine Erhöhung des Angebots an Leverkusen ist dem Bericht zufolge der Abgang von Matthijs de Ligt (24). Der Niederländer steht vor einem Wechsel zu Manchester United. Bisher stieß aber kein Angebot der Red Devils an der Säbener Straße auf Gegenliebe. Die Verhandlungen laufen.