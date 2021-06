PSG: Hat Pochettino verlängert?

Mauricio Pochettino wird aller Voraussicht nach über den Sommer hinaus bei Paris St. Germain bleiben. Wie der englische ‚Telegraph‘ berichtet, hat PSG eine Option im Vertrag des Trainers aktiviert, wodurch das Arbeitspapier bis 2023 verlängert wurde. Die Klubverantwortlichen seien zuversichtlich, den 49-Jährigen halten zu können.

Der Argentinier war erst Anfang des Jahres zu PSG gewechselt. In den vergangenen Wochen war Pochettino mit einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht worden. Er fühle sich in Paris nicht wohl, hieß es. Nun scheint seine Zukunft geklärt.