Pressestimmen zum BVB-Märchen: „Dortmund bricht PSG das Herz“

Was war das gestern Abend für ein Kampf. Heldenhaft trotzen Mats Hummels und Co. dem Chancenhagel und ringen den steinreichen Katar-Klub Paris St. Germain mit 1:0 im Prinzenpark nieder. Borussia Dortmund schreibt ein weiteres Champions League-Märchen und steht zum dritten Mal im Endspiel der Königsklasse.

In Frankreich wird der ein oder andere wohl noch etwas Zeit brauchen, diese PSG-Pleite – eine der bittersten der Klubhistorie – zu verdauen. „Ohne Feuer“, titelt ‚L’Équipe‘, die bedeutendste Sportzeitung des Landes, „obwohl man der große Favorit in diesen beiden Spielen ist, scheidet PSG ohne Sieg und ohne Tor aus.“ ‚Le Figaro‘ urteilt knallhart: „Eine düstere Leistung der Mannschaft von Paris.“

Zukunftsfrage: Mbappé weicht aus

„Einfach zum Verzweifeln“

In einem besonderen Verhältnis zu Mbappé und Co. steht naturgemäß die PSG-nahe Tageszeitung ‚Le Parisien‘. Deren Schlagzeile zum Halbfinal-Rückspiel drückt den ganzen Frust am Eiffelturm aus: „Einfach zum Verzweifeln. In zwei Spielen gelingt es nicht, ein Tor zu erzielen – ein Fiasko.“

In Spanien zielen die meisten Überschriften auf den schon erwähnten Superstar, den es im Sommer zu Real Madrid zieht. „Mbappé wird ohne Champions League-Titel gehen“, stellt die ‚as‘ fest. „Dortmund schlägt PSG und Mbappé wird nicht in Wembley dabei sein“, titelt die ebenfalls in Madrid ansässige ‚Marca‘. Das katalanische Fachblatt ‚Sport‘ schreibt: „Mbappé-Ausfall – PSG bleibt ohne Finale. Dortmund wiederholt die Überraschung und zieht ins Finale ein.“

„Pfosten und Latte – und die Deutschen siegen“

In England wiederum richtet sich der Fokus der Presse auf den gestern siegreichen BVB-Legionär Jadon Sancho. „Jadon joy – Sancho nur am Strahlen bei Dortmunds Halbfinal-Einzug“, erfasst die ‚Daily Mail‘ die Stimmungslage beim Flügelstürmer und dessen Dortmunder Teamkollegen. „Sancho’s Jadone it“, baut sich die ‚Sun‘ als Headline zusammen. Soll heißen: „Jadon macht es!“ Sehr treffend auch der Titel des ‚Guardian‘: „Dortmund bricht PSG das Herz.“

Nicht nur Italiens größte Sportfachzeitung, die ‚Gazzetta dello Sport‘, sah am gestrigen Dienstagabend einen „unrühmlichen Abgang von Mbappé“. Die Schlagzeile der ‚Tuttosport‘ geht mehr auf den dramatischen Spielverlauf ein: „Nur Pfosten und Latte – und die Deutschen siegen.“ Abschließend ein Blick in den Sportteil des Schweizer ‚Blick‘, der eine weitere Geschichte des gestrigen Abends herausstreicht: „Kobel schreibt mit Finaleinzug Schweizer Goalie-Geschichte“ – der erste eidgenössische Torwart in einem Champions League-Endspiel.