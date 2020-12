Weltfußballer-Wahl: Lewandowski, Neuer & Flick in Endauswahl

Aus elf wurden drei: Nachdem die FIFA Ende November die Nominierten für die Weltfußballer-Wahl bekanntgegeben hatte, steht nun fest, welche drei der zuvor elf vorgeschlagenen Akteure in den jeweiligen Kategorien die meisten Stimmen auf sich vereinen konnten.

Am 17. Dezember werden dann unter anderem die begehrten Awards für den besten Spieler, den besten Torhüter und den besten Trainer vergeben. Bis zum 9. Dezember konnten Kapitäne und Trainer sämtlicher Nationalmannschaften, Fans und über 200 Medienvertreter abstimmen.

Weltfußballer

Welttorhüter

Welttrainer

🥁 Introducing the finalists for The Best FIFA Men's Player 2020 🏆



🇵🇹 @Cristiano

🇵🇱 @lewy_official

🇦🇷 Lionel Messi#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/II15QxBxG4