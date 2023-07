Chelseas Hudson-Odoi trifft Zukunftsentscheidung

Callum Hudson-Odoi plant für diesen Sommer offenbar einen Tapetenwechsel. Laut ‚The Athletic‘ möchte der 22-Jährige den FC Chelsea im Sommer verlassen. Dem Dribbler sei wichtig, künftig regelmäßig Spielanteile zu erhalten.

Ab welcher Summe die Blues gesprächsbereit sind, sei noch offen. ‚The Athletic‘ zufolge möchte der Engländer allerdings die Vorbereitung mit seinem neuen Verein absolvieren. Eine Entscheidung rückt also näher. Interesse an Hudson-Odoi bekunden unter anderem Nottingham Forest, Crystal Palace, der FC Fulham und der AC Mailand. An die Londoner ist der Rechtsfuß vertraglich noch bis 2024 gebunden.

