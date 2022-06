Lyon holt Lacazette zurück

Alexandre Lacazette kehrt zu Olympique Lyon zurück. Wie die Franzosen mitteilen, kommt der verlorene Sohn ablösefrei vom FC Arsenal und unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer 2017 war Lacazette für 53 Millionen Euro Ablöse von OL nach London gewechselt. Dort traf der heute 31-Jährige 71 Mal in 206 Partien. Zuletzt führte er die Gunners sogar als Kapitän an. Einen neuen Vertrag erhielt der Franzose dennoch nicht.

In Lyon ist Lacazette derweil so etwas wie ein Held. Zwischen 2010 und 2017 spielte das Eigengewächs 275 Mal für die Profis und erzielte 129 Tore. An diese Quote soll der Angreifer nun anknüpfen.