Hannover: Kocak über Wintertransfers

Kenan Kocak macht seinem Arbeitgeber Hannover 96 keinen Druck, auf dem anstehenden Transfermarkt neue Spieler unter Vertrag nehmen zu müssen. „Ich konzentriere mich nur auf die jetzige Mannschaft und nicht auf das, was in sechs Wochen passieren kann. Wir haben Qualität in den eigenen Reihen – wir müssen es nur konstant abrufen. Niemand darf denken, alles geht von allein, nur weil wir 96 sind“, so der Coach der Niedersachsen laut ‚Bild‘.

Den umstrittenen Wechsel von Ron-Robert Zieler (31) zu Michael Esser (32) auf der Torhüter-Position sieht Kocak weiterhin als sinnvolle Entscheidung: „Wir sind defensiv stabiler geworden – und das hat auch mit Bruno zu tun, wie er bei uns in der Mannschaft genannt wird. Er hat eine gute Strafraumbeherrschung, eine gute Ausstrahlung, viel Erfahrung. Bruno hat seinen Teil dazu beigetragen, dass wir schon dreimal zu Null gespielt haben.“