Deutschland - Ukraine: Löw setzt auf vier Innenverteidiger

Joachim Löw setzt heute Abend in Leipzig auf gleich vier Innenverteidiger in der Startelf. Matthias Ginter, Niklas Süle, Robin Koch und Antonio Rüdiger laufen allesamt von Beginn an auf. Denkbar, dass sich eine Fünferkette mit Philipp Max auf der linken Seite formiert. Koch könnte aber auch als Sechser fungieren. Im Angriff beginnen Timo Werner, Leroy Sané und Serge Gnabry.

Nach der Partie findet ihr die Noten für die DFB-Elf bei FT.