BVB: Anton stärkt Sahin den Rücken

Waldemar Anton glaubt fest an den laufenden Prozess unter dem in der Kritik stehenden Nuri Sahin. Im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ stärkt der Nationalverteidiger dem Cheftrainer von Borussia Dortmund demonstrativ den Rücken: „Er ist manchmal sehr ruhig, dann wieder emotional. Er arbeitet sehr, sehr viel. Er spricht viel an und kann auch mit unterschiedlichen Spielern sehr gut umgehen. Das ist eine sehr wichtige Charaktereigenschaft. Wir müssen jetzt schauen, dass wir konstanter werden, dass wir auch mal Auswärtsspiele gewinnen. Das ist natürlich ein Thema.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ansonsten gehe es laut Anton vor allem darum, die Ruhe zu bewahren: „Wir befinden uns in einem Entwicklungsprozess. Es ist ein neues Trainerteam gekommen, die Mannschaft ist neu zusammengesetzt, wir wollen anders Fußball spielen. Das ist ein Prozess, dafür braucht man Geduld. Ich weiß auch, dass wir wenig Zeit haben. Aber wir haben schon gezeigt, zu was wir in der Lage sind. Das müssen wir aber konstant auf den Platz bringen, das ist auch unser Anspruch.“ Der 28-Jährige steht nach überstandenen Oberschenkelproblemen vor seinem Comeback für den BVB und wird am Samstag gegen den SC Freiburg (15:30 Uhr) im Kader der Schwarz-Gelben stehen.