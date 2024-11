Personal-Update: Fünf Rückkehrer beim BVB

Borussia Dortmunds Cheftrainer Nuri Sahin kann am Samstag (15:30 Uhr) bei Heimspiel gegen den SC Freiburg auf fünf Stützen zurückgreifen. „Gio Reyna und Julien Duranville sind zurück, Waldemar Anton, Gregor Kobel und Jamie Gittens sind auch wieder dabei. Niklas Süle, Kjell Wätjen und Emre Can fallen am Samstag aus“, so Sahin auf der heutigen Pressekonferenz.

Er sei „froh, dass ich wieder Personalentscheidungen treffen kann“, erklärt Sahin, der in den vergangenen Wochen mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen hatte. In der Folge gönnte der BVB-Trainer Teilen seines Kaders einen zusätzlichen Tag zur Entspannung: „Wir versuchen, den Jungs das Gefühl zu geben, auch einmal herunterzufahren. Die Nationalspieler hatten gestern einen freien Tag.“