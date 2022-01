Ribéry in Brasilien angeboten

Franck Ribérys Dienste wurden offenbar dem Ceará SC aus der brasilianischen Serie A angeboten. ‚Le Parisien‘ zitiert Präsident Robinson de Castro: „Gestern hat man mich angerufen, um mir Ribéry anzubieten. Ich wusste nicht einmal, dass er noch spielt.“ Beim Tabellenelften der vergangenen Saison wurde diese Personalie bisher aber noch nicht abschließend besprochen: „Ob wir versuchen, ihn zu holen? Ich weiß es nicht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der mittlerweile 38-jährige Franzose steht seit Sommer beim italienischen Serie A-Aufsteiger US Salernitana unter Vertrag, der Kontrakt läuft am Saisonende aus. Aktuell sieht es nicht gut aus für die Mannschaft aus Kampanien, mit acht Punkten aus 18 Spielen steht man auf dem letzten Platz. Daran konnte bisher auch der zum Kapitän ernannte Ribéry nicht viel ändern, in zwölf Einsätzen trug er aber immerhin zwei Vorlagen bei.