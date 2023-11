Abschied rückt näher: RB will Klostermann-Entscheidung

RB Leipzig drängt im Vertragspoker mit Lukas Klostermann auf eine Entscheidung. Wie der ‚kicker‘ berichtet, will der Bundesligist bis zum Jahresende Klarheit darüber haben, ob der 27-jährige Verteidiger seinen auslaufenden Vertrag verlängert oder nicht. Seit geraumer Zeit liegt Klostermann ein unterschriftsreifes Arbeitspapier vor, signiert hat er es noch nicht.

Der ‚kicker‘ schlussfolgert daraus, dass der ablösefreie Abschied des 22-fachen Nationalspielers näher rückt und Klostermann sich eine neue Herausforderung suchen wird. Ohnehin lief es beim athletischen Verteidiger sportlich schon einmal besser als aktuell. In der Bundesliga stand er in der laufenden Saison erst viermal in der Startelf, unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde er zudem noch nicht für die DFB-Auswahl nominiert.

Klostermann war 2014 für eine Million Euro vom VfL Bochum zu RB gewechselt. Dort stand er bislang in 272 Pflichtspielen auf dem Platz. Andere RB-Profis wie Kevin Kampl oder Yussuf Poulsen, deren Verträge ebenfalls ausliefen, haben anders als Klostermann übrigens bereits in Leipzig verlängert.