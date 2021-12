Argentinien-Talent Velasco beim FC Augsburg angeboten

Dem FC Augsburg bietet sich offenbar die Gelegenheit auf die Verpflichtung von Youngster Alan Velasco, der beim argentinischen Erstligisten Independiente unter Vertrag steht. Laut ‚Transfermarkt.de‘ wurde der 19-jährige Flügelstürmer unter anderem den Fuggerstädtern angeboten. Der FCA wolle sich nun ein genaueres Bild vom Offensivtalent machen, im Anschluss falle die Entscheidung hinsichtlich eines Angebots.

Velasco zählt bei Independiente seit Sommer 2020 zum Stammpersonal. Im aktuellen Kalenderjahr stand der Teenager in 43 Partien auf dem Platz, dabei war der U17-Nationalspieler an neun Treffern direkt beteiligt. An seinen Ausbildungsklub ist er noch bis zum Jahresende 2023 gebunden.

Zu den Stärken des 1,67 Meter großen Rechtsfußes, der vorrangig auf der offensiven linken Außenbahn Zuhause ist, zählen Dribbelstärke sowie Eins-gegen-Eins-Situationen. Beim FCA könnte Velasco dem auf seiner Seite aktuell konkurrenzlosen Rúben Vargas (23) Druck machen.