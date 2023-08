Klaus bleibt Fortune

Felix Klaus bleibt Fortuna Düsseldorf erhalten. Der Zweitligist vermeldet die Vertragsverlängerung mit dem Flügelspieler. Das neue Arbeitspapier des 30-Jährigen ist dem Vernehmen nach bis 2026 datiert. Klaus‘ alter Vertrag wäre 2024 ausgelaufen. Seit 2021 ist der schnelle Rechtsfuß in Düsseldorf aktiv.

„Felix hat eine enorme Bedeutung für unseren Kader. Mit seinem hohen Tempo und seinen Fähigkeiten in Eins-gegen-Eins-Situationen ist er ein Unterschiedsspieler in der Liga. Das hat er bei uns auch schon mehrfach unter Beweis gestellt. Wir sind froh, auch über die Saison hinaus mit Felix zusammenzuarbeiten“, so Sportvorstand Klaus Allofs.