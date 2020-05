Belgien verlängert mit Martínez

Roberto Martínez bleibt Trainer der belgischen Nationalmannschaft. Wie der Verband mitteilt, hat der Spanier seinen Vertrag bis 2022 ausgedehnt.

Der 46-Jährige ist seit vier Jahren für die Nationalelf um Eden Hazard und Kevin de Bruyne verantwortlich. Bei der WM 2018 landete Martínez mit seinem Team auf dem dritten Platz.

Follow the press conference at 12.00 CET on YouTube 👉 https://t.co/NPEHMsLLrF 📺