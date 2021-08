Liverpool bindet Henderson

Jordan Henderson (31) bleibt dem FC Liverpool noch eine Weile erhalten. Wie die Reds offiziell vermelden, unterschreibt der zentrale Mittelfeldspieler einen langfristigen Kontrakt. Über die genaue Vertragslänge macht Liverpool keine Angaben.

Nach den Verlängerungen mit Virgil van Dijk (30), Trent Alexander-Arnold (22), Alisson Becker (28) und Andrew Robertson (27) ist Henderson bereits der fünfte Leistungsträger, der in den vergangenen Wochen seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier setzte.

𝑻𝒆𝒏 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈... 🤩@JHenderson has signed a new contract to commit his long-term future to the Reds 🙌