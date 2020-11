West Brom: Bilic vor dem Aus?

Die Tage von Slaven Bilic bei West Bromwich Albion könnten gezählt sein. Laut der ‚Daily Mail‘ ziehen die Verantwortlichen des Premier League-Rückkehrers die Freistellung ihres Aufstiegstrainers in Betracht, sollte man am morgigen Sonntag gegen Tottenham Hotspur verlieren (13 Uhr). Es wäre die erste Trainerentlassung der laufenden Saison in Englands Topliga.

Bilic hatte im Sommer mit West Brom den Aufstieg in die Premier League gefeiert, konnte seitdem aber keine Ligapartie mehr gewinnen. Nach sieben absolvierten Spieltagen stehen die Baggies auf Platz 18.