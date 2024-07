VfB: Demirovic-Coup rückt näher

Serhou Guirassy (28) ist bei Borussia Dortmund durch den Medizincheck gerasselt, weitere Untersuchungen sollen folgen. Dass der Transfer zustande kommt, ist keinesfalls in Stein gemeißelt. Dennoch geht der VfB Stuttgart bei Ermedin Demirovic (26) in die Vollen und möchte den Angreifer zeitnah in den eigenen Reihen begrüßen.

‚Sky‘ berichtet, dass die Verpflichtung immer wahrscheinlicher wird. Der Vizemeister sei sich mit dem FC Augsburg ein deutliches Stück nähergekommen. „Der Wechsel könnte am Wochenende finalisiert werden“, so der Bezahlsender.

Die zweite Offerte der Schwaben über 19,5 Millionen Euro hatten die Fuggerstädter noch abgelehnt – rund 23 Millionen rufen die Augsburger ihrerseits aus. Immerhin war der Topscorer in der abgelaufenen Spielzeit an nicht weniger als 25 Treffern (15 Tore, zehn Vorlagen) direkt beteiligt.

Undav & Demirovic?

Gut für den VfB: Mit Demirovic selbst ist längst alles klar. Der bosnische Nationalspieler (26 Länderspiele) möchte sich unbedingt dem Champions League-Vertreter anschließen. Derweil soll auch Ex-Leihspieler Deniz Undav (27) fest von Brighton & Hove Albion an Bord geholt werden. Grenzen in puncto Ablösesumme wolle man für den deutschen EM-Fahrer allerdings nicht überschreiten, bestätigte VfB-Chef Alexander Wehrle vor kurzem.