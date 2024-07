VfB: Zweites Demirovic-Angebot abgelehnt

Obwohl der FC Augsburg eine zweite Offerte des VfB Stuttgart für Ermedin Demirovic abgelehnt hat, müssen die Schwaben noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ nähern sich die beiden Klubs in den Ablöseverhandlungen an. Das zweite Angebot der Stuttgarter hatte dem Bericht zufolge ein Volumen von 19,5 Millionen Euro. Die Fuggerstädter ihrerseits fordern 23 Millionen.

In Italien und England soll es ebenfalls Interesse am bosnischen Nationalspieler geben. Ein formelles Angebot aus einem der beiden Länder liegt aber nicht vor, so das Fachmagazin. Bei den Schwaben traut man dem 26-jährigen Kapitän der Augsburger zu, den bevorstehenden Abgang von Serhou Guirassy (28) zu kompensieren.